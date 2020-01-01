Любому обывателю понятно, что без металлопроката не может существовать современная цивилизация, ни промышленность, ни строительство. Металл применяется на каждой стройке, его применяют при реставрации любых сооружений и конструкций, используют при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, металл используется в автомобилях и современных гаджетах, из металла сделаны даже ваши часы и ремень на ваших джинсах.

Аналогов металлу просто нет - он износостойкий, прочный и продлевает жизнь любых изделий при эксплуатации - без металла современное общество вернется в каменный век!

Купить качественный металлопрокат оптом или в розницу задача не простая и требует тщательного изучения потребительских свойств и целей под Вашу задачу. К примеру Вы являетесь строительной организацией, объект находится на территории, на которой ранее было озеро - при этом на территории накапливается значительное количество влаги. Вы выбрали металл, необработанный антикоррозийным составом, который подходил по остальным параметрам - чем это грозит понятно - вначале ржавчина, затем постепенное разрушение всей конструкции, и как результат большие проблемы...

В нашей компании Вы никогда не столкнетесь с такой проблемой, как некачественный металлопрокат. Вся поставляемая продукция соответствует российским ГОСТам и стандартам ISO, вся в наличии на нашем складе. Клиент может быть уверены в качестве нашей продукции и как результат в надежности своей конструкции.

Среди наших партнеров металлургические заводы России и Зарубежья: Северсталь, ММК, НМК, ВЗТ и многие другие крупнейшие предприятия.

