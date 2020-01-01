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/ РУМЕТАЛЛ В МОСКВЕ

Большой
ассортимент
товаров
в наличии
оптом и в розницу

10 000

Металлобаза «РУМЕТАЛЛ» предлагает купить металлопрокат в Москве и всей России с доставкой недорого и в сжатые сроки. Вся продукция в наличии соответствует стандартам мировой металлопромышленности. На нашей металлобазе имеется в наличии самый полный ассортимент металлопрокатных изделий, закрывающий все Ваши потребности, с учетом любого типа, назначения, размера и технических характеристик.

Наша база «РУМЕТАЛЛ» это самый крупный из имеющихся на рынке поставщик металлопродукции в центральной части РФ. Наша деятельность связана с поставкой металлопрокатных изделий для строительных фирм, металлообрабатывающих компаний и производственных организаций.

Сотрудничать с нами выгодно как юридическим лицам, так и физическим лицам. Убедитесь в этом сами!

9 000

клиентов за год

142

тонны каждый день отгружается

50+

партнеров

ПРОДАЖА МЕТАЛЛОПРОКАТА

Арматура строительная

Листовой прокат

Сортовой прокат

Оцинкованный прокат

Нержавеющий прокат

Фасонный прокат

Цветной прокат

Решетчатый настил

Трубы

Полоса

Круг

Швеллеры

Прутки

Профнастил

Сетка

Метизы и метсырье

Проволока

4 причины работать с нами

Низкие цены

Мы работаем напрямую с производителями, у нас можно купить всё, что связано с металлом.

Всегда вовремя

Мы работаем 24/7 и готовы поставить металлопрокат даже в праздники и выходные.

Репутация

Мы имеем репутацию надёжного и обязательного делового партнёра и дорожим ей!

Грамотный менеджмент

Поддержка клиента на всех этапах поставки металла от заявки до отгрузки!

База металлопроката РУМЕТАЛЛ – 20 лет с Вами

Любому обывателю понятно, что без металлопроката не может существовать современная цивилизация, ни промышленность, ни строительство. Металл применяется на каждой стройке, его применяют при реставрации любых сооружений и конструкций, используют при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, металл используется в автомобилях и современных гаджетах, из металла сделаны даже ваши часы и ремень на ваших джинсах.

Аналогов металлу просто нет - он износостойкий, прочный и продлевает жизнь любых изделий при эксплуатации - без металла современное общество вернется в каменный век!

Купить качественный металлопрокат оптом или в розницу задача не простая и требует тщательного изучения потребительских свойств и целей под Вашу задачу. К примеру Вы являетесь строительной организацией, объект находится на территории, на которой ранее было озеро - при этом на территории накапливается значительное количество влаги. Вы выбрали металл, необработанный антикоррозийным составом, который подходил по остальным параметрам - чем это грозит понятно - вначале ржавчина, затем постепенное разрушение всей конструкции,  и как результат большие проблемы...

В нашей компании Вы никогда не столкнетесь с такой проблемой, как некачественный металлопрокат. Вся поставляемая продукция соответствует российским ГОСТам и стандартам ISO, вся в наличии на нашем складе. Клиент может быть уверены в качестве нашей продукции и как результат в надежности своей конструкции.

Среди наших партнеров металлургические заводы России и Зарубежья: Северсталь, ММК, НМК, ВЗТ и многие другие крупнейшие предприятия.
 

Почему выбор металлопроката стоит остановить на РУМЕТАЛЛЕ? Все просто продажа металлопроката процесс сложный, требующий специалистов высочайшего уровня, а также наличие собственной металлобазы, для хранения продукции, а также транспорта для перевозки продукции и наличие огромных оборотных средств для ее закупки и транспортировки до склада. Наша компания работает в России уже более 20-ти лет и имеет все необходимое для качественной работы. Вся предлагаемая к реализации продукция соответствует мировым стандартам и реализовывается по самой выгодной для потребителя цене, за счет грамотно выстроенных бизнес-процессов. Мы следим за тем, чтобы Заказчик не просто заказал у нас тонну металлопроката, а обращался к нам снова и снова и всем своим партнерам рассказал именно о нашей компании, как о поставщике с безупречной репутацией! Кроме того у нас предусмотрена система бонусов и скидок для наших постоянных покупателей!

Мы дорожим имиджем и своими заказчиками, поэтому у нас есть собственное подразделение, которое проверяет всю продукцию, которая поступает к нам на склад, а это около 100 тонн в день... С нами надежно и безопасно, а самое главное выгодно! Вы никогда не получите брака в поставке!

У нас Вы можете всегда выгодно купить:  строительную арматуру, нержавеющие трубыпрофнастил окрашенный, сетки металлические, двутавровая балка, строительная арматура, швеллер и много другого металлопроката

Подробности об условиях сотрудничества с нами, требований к характеристикам необходимой Вам продукции, лицензиях и сертификатах Вы можете узнать у наших менеджеров по телефонам указанным на сайте, а также во всех онлайн-менеджерах, представленных на сайте!

Удачных покупок дорогой покупатель!

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Северсталь
ММК
Евраз
НЛМК
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