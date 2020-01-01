База металлопроката РУМЕТАЛЛ – 20 лет с Вами
Любому обывателю понятно, что без металлопроката не может существовать современная цивилизация, ни промышленность, ни строительство. Металл применяется на каждой стройке, его применяют при реставрации любых сооружений и конструкций, используют при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, металл используется в автомобилях и современных гаджетах, из металла сделаны даже ваши часы и ремень на ваших джинсах.
Аналогов металлу просто нет - он износостойкий, прочный и продлевает жизнь любых изделий при эксплуатации - без металла современное общество вернется в каменный век!
Купить качественный металлопрокат оптом или в розницу задача не простая и требует тщательного изучения потребительских свойств и целей под Вашу задачу. К примеру Вы являетесь строительной организацией, объект находится на территории, на которой ранее было озеро - при этом на территории накапливается значительное количество влаги. Вы выбрали металл, необработанный антикоррозийным составом, который подходил по остальным параметрам - чем это грозит понятно - вначале ржавчина, затем постепенное разрушение всей конструкции, и как результат большие проблемы...
В нашей компании Вы никогда не столкнетесь с такой проблемой, как некачественный металлопрокат. Вся поставляемая продукция соответствует российским ГОСТам и стандартам ISO, вся в наличии на нашем складе. Клиент может быть уверены в качестве нашей продукции и как результат в надежности своей конструкции.
Среди наших партнеров металлургические заводы России и Зарубежья: Северсталь, ММК, НМК, ВЗТ и многие другие крупнейшие предприятия.
Почему выбор металлопроката стоит остановить на РУМЕТАЛЛЕ? Все просто продажа металлопроката процесс сложный, требующий специалистов высочайшего уровня, а также наличие собственной металлобазы, для хранения продукции, а также транспорта для перевозки продукции и наличие огромных оборотных средств для ее закупки и транспортировки до склада. Наша компания работает в России уже более 20-ти лет и имеет все необходимое для качественной работы. Вся предлагаемая к реализации продукция соответствует мировым стандартам и реализовывается по самой выгодной для потребителя цене, за счет грамотно выстроенных бизнес-процессов. Мы следим за тем, чтобы Заказчик не просто заказал у нас тонну металлопроката, а обращался к нам снова и снова и всем своим партнерам рассказал именно о нашей компании, как о поставщике с безупречной репутацией! Кроме того у нас предусмотрена система бонусов и скидок для наших постоянных покупателей!
Мы дорожим имиджем и своими заказчиками, поэтому у нас есть собственное подразделение, которое проверяет всю продукцию, которая поступает к нам на склад, а это около 100 тонн в день... С нами надежно и безопасно, а самое главное выгодно! Вы никогда не получите брака в поставке!
У нас Вы можете всегда выгодно купить: строительную арматуру, нержавеющие трубы, профнастил окрашенный, сетки металлические, двутавровая балка, строительная арматура, швеллер и много другого металлопроката
Подробности об условиях сотрудничества с нами, требований к характеристикам необходимой Вам продукции, лицензиях и сертификатах Вы можете узнать у наших менеджеров по телефонам указанным на сайте, а также во всех онлайн-менеджерах, представленных на сайте!
Удачных покупок дорогой покупатель!